جامعة كفر الشيخ: مراجعة نتائج جميع الفرق الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية

رئيس الجامعة : مراجعة دقيقة لنتائج جميع الفرق الدراسية وإعلانها على المواقع الالكترونية للجامعة

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ جلسة مجلس عمداء الجامعة، الثلاثاء، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لمجلس العمداء بفوز الجامعة بالمركز الثاني على مستوي الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات حديثة النشأة دوليا ، متمنياً مزيد من التفوق والانجازات خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات والتصنيفات الدولية.

وناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، متابعة أعمال امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة والتأكيد على توفير الظروف اللازمة لتحسين سير الأعمال وانضباطها للعام الجامعي 2022/2023م والحرص على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم لطلاب الدراسات العليا داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي ضرورة المراجعة الدقيقة لنتائج جميع الفرق الدراسية والانتهاء منها في أقرب وقت وإعلانها للطلاب على المواقع الالكترونية للجامعة وخصوصا الفرق النهائية حرصاً على مصلحة الطلاب المتأهبين لتأدية الخدمة العسكرية.

كما وجه رئيس الجامعة بمتابعة العملية التعليمية بالفصل الدراسي الصيفي بكليات الجامعة والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

كما وجه عمداء الكليات بمتابعة خطة الأنشطة الطلابية الصيفية ، واشتراك اتحاد الطلبة في الترويج لتلك الأنشطة، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة خلال الإجازة الصيفية.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، استمرار الجامعة في المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعية وخدمية تهدف إلى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واستعرض المجلس أيضا خطط الصيانة السنوية للمدرجات والمعامل والمرافق استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وسرعة الانتهاء من التقارير السنوية للكليات وقطاعات الجامعة المختلفة، وتحديث كافة اللوائح التي مر عليها مدة زمنية تتعدى الخمس سنوات.