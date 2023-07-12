كل ما تريد معرفته عن اختبارات قدرات كلية فنون تطبيقية 2023

تُعد كليات ومعاهد فنون تطبيقية، واحدة من الأهداف التي يسعى العديد من طلاب المرحلة الثانوية سواء العامة أو الدبلومات للالتحاق والدراسة بها.

وبالتزامن مع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 واقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يبحث الكثير من طلاب المدارس الثانوية الفنية عن تنسيق القبول لتلك الكليات والمعاهد في مختلف المحافظات.

الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون التطبيقية

- الحد الأدنى للقبول بكلية فنون تطبيقية دمياط لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على شهادة صناعي 5 سنوات: 86.78%.

- الحد الأدنى للقبول بمعهد عالي فنون تطبيقية 6 أكتوبر لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على شهادة صناعي 5 سنوات: 84.20%.

- الحد الأدنى للقبول بمعهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على شهادة صناعي 5 سنوات: 81.85%.

امتحان قدرات كلية الفنون التطبيقية

ويتضمن امتحان قدرات كلية فنون تطبيقية سؤالين في الاختبار المهاري ومدته 150 دقيقة، الأول سؤال الرسم، من 60 درجة في موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل واخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

والسؤال الثاني التصميم الابتكاري من 40 درجة، لقياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالية محسوسة وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لونى مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها سواء ألوان الأقلام الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المانية.

موضوعات امتحان قدرات كلية الفنون التطبيقية

وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعلاني أو إرشادي أو تصميم دعوة أو كارت تهنئة أو تصميم طابع بريد أو تصميم غلاف كتاب أوعبوة أو منتج فني أو ميدالية أو رمز أو شعار وغيرها من موضوعات التصميم ذات الأغراض المختلفة. وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.

الأدوات المطلوب لاختبار قدرات فنون تطبيقية

وتتضمن الأدوات المطلوبة من الطالب إحضارها أثناء تأدية اختبار قدرات فنون تطبيقية أقلام الرصاص (HB) وممحاة، ومسطرة 50 سم وأقلام الفلوماستر وألوان خشبية، وأدوات هندسية (مسطرة، مثلث. برجل). وممحاة رصاص (أستيكة)، وسطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25*35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم.

ويشترط حصول الطالب على 60% للنجاح في اختبار القدرات، ويمكن الاطلاع على النماذج الاسترشادية للاختبار عبر موقع الكلية أو المجلس الأعلى للجامعات.

وحددت وزارة التعليم العالي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-

كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان- دمياط – بنها – بني سويف).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.