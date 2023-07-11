حبس تاجر خردة لاتهامه بقتل زوجته بالشرقية

قررت نيابة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، حبس تاجر الخردة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بقتل زوجته بطعنة نافذة بالرقبة، وذلك لخلافات زوجية بينهما.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول "فاطمة. م. ح" 40 ربة منزل، جثة هامدة، وبها جرح نافذ بالرقبة وآخر قطعي بالرأس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص، تبين أن قيام زوجها "محمود. ع" 44 عاما، تاجر خردة، مقيم بمركز الزقازيق، بإرتكاب الواقعة، والتعدى على زوجته بسلاح أبيض بالقرب من سوق القرية بواسطة سكين، وذلك على إثر خلافات زوجية بينهما، وتركها منزل الزوجية منذ فترة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، تم التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.