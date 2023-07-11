روبوتات في أولى خطواتها نحو الأسلحة البيولوجية، قادرة على اقتراح مسببات لأمراض وبائية والتخطيط لها، وقدمت أربعة اقترحات لصُنع سلاح بيولوجي.

آخر الجهود الصادمة لدردشة الذكاء الاصطناعي في معهد تكنولوجي أمريكي، فما إن سأل طالبٌ حول طرق التسبب في جائحة حتى انهالات اقتراحات قابلة للتطبيق في غضون ساعة.

الذكاء الاصطناعي والأسلحة البيولوجية

اقتراحات يرافقها شرحُ مفصل لتنفيذ الجائحة، شرحُ لصُنع وباءٍ من الحمض النووي الاصطناعي، بل وقدمت أسماء لشركات للمساعدة في تنفيذ الفكرة.

رؤية علمية بعين الروبوت، تُضاهي قدرت البشر في الصناعة وتطوير أسلحة ليست سهلة عمليًا، حملون مستقبلي قدرته دولٍ غربية ، والتزمت بريطانيا بتمويل سنوي بقيمة مليار و500 مليون جنيه استرليني لمواجهة تهديد تطوير أسلحة بيولوجية بواسطة روبوتات.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "تحذيرات من خطورة الذكاء الاصطناعي في صناعة الأسلحة البيولوجية ونشر الأوبئة".

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