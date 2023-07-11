أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء

تستعرض "بوابة الوفد" أسعار السمك في الأسواق التجارية وسوق العبور فى بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، 11 يوليو 2023، لتستقر الأسعار، وجاءت كالآتي.

أسعار السمك فى الأسواق المصرية:

أسعار السمك

تراوح أسعار السمك البلطي "1"، ما بين 65 و69 جنيهًا "العبوة تكنا بلاستيك"، سعر سمك البلطي "2"، ما بين 60 و64 جنيهًا، سعر سمك البلطي الأسواني، ما بين 20 و60 جنيهًا، وسعر الفليه البلطي ما بين 75 و125 جنيهات، وسعر قشر بياض ما بين 60 و100 جنيهًا، وبياض أملس1 "بلدى" ما بين 30 و50 جنيهًا، وسعر وبياض أملس2 "مزارع" ما بين 20 و40 جنيهًا.

وسجل سعر الثعابين ما بين 50 و250 جنيهًا " العبوة تكنا بلاستيك "، وسجلت أسعار السمك المكرونة سويسي ما بين 60 و100 جنيهًا، وسعر المكرونة المجمد ما بين 20 و40 جنيهًا، والقراميط من 50 إلى 250 جنيهًا العبوة تكنا بلاستيك، والقرش من 30 و50 جنيهًا، وسمك موسى ما بين 90 و130 جنيهًا، والسبيط من 170 و270 جنيهًا.

كما بدأ سعر الكابوريا من 40 حتى 200 جنيه "العبوة تكنا بلاستيك"، وحقق سعر كيلو سمك المرجان "2" من 40 إلى 50 جنيهًا، وسعر المرجان المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، والبربون "2" ما بين 40 إلى 60 جنيهًا، والبربون المجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، وحقق سعر سمك الدنيس 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار السمك

وبلغت أسعار الجمبرى"2" مجمد من 100 إلى 250 جنيهًا "العبوة تكنا بلاستيك"، والجمبرى"2" من 190 إلى 290 جنيهًا، وسعر سمك البورى "1" من 80 إلى 110 جنيهات، وسعر سمك البورى "2" من 56 إلى 66 جنيهًا .

وسجل أسعار السمك المازليا من 30 إلى 50 جنيهًا "العبوة تكنا بلاستيك"، وسعر السمك شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وبلغ أسعار السمك الوقار من 70 إلى 130 جنيهًا، وسمك القاروص من 60 إلى 140 جنيه، وسعر السردين المجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، وسعر سمك الماكريل المجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.