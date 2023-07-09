عاجل
البرلمان يوافق نهائيًاعلى تعديلات قانون الاستثمار على طريقة روميو وجولييت.. أم تستقبل ابنتها بالزهور بعد امتحان الجيولوجيا مفاجأة.. توقعات بانخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة آراء طلبة الثانوية العامة في امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس “لا تلمسني أنا حامل”..  استغاثة سيدة من اعتداء شرطي أمريكي.. فيديو  
الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البوري في الطالع.. أسعار السمك في سوق الجملة بالعبور

أسعار السمك
أسعار السمك

 

تواصل أسعار السمك في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأحد 9 يوليو 2023 صعودها، حيث ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والكابوريا والبوري مقارنة بنفس مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

txt

أسعار السمك بمختلف أنواعه في الأسواق اليوم

txt

زيني سفرتك وحضري حضري فيليه السمك مع المشروم والكريمة

من ناحية أخرى انخفضت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري.

وترصد بوابة الوفد في السطور التالية أسعار أبرز أنواع الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم:

تراوح سعر كيلو السمك البلطي من 65 جنيهًا بسوق العبور إلى 70 جنيهًا بأسواق التجزئة. 

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيهًا إلى 200 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها إلى 110 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري والسابيا بين 160 و260 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و180 جنيها، بارتفاع 20 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيهًا.

أسعار أبرز أنواع الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

مواد متعلقة

أسعار السمك اليوم الخميس في الأسواق .. البلطي يقفز

زيني سفرتك وحضري حضري فيليه السمك مع المشروم والكريمة

أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور للجملة

حضري تتبيلة السمك المشوي واحصلي على مذاق لذيذ وفائدة كبيرة

محافظ الجيزة يتابع حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضارية بالمنيب
الجريدة الورقية