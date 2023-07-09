البوري في الطالع.. أسعار السمك في سوق الجملة بالعبور

تواصل أسعار السمك في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأحد 9 يوليو 2023 صعودها، حيث ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والكابوريا والبوري مقارنة بنفس مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري.

وترصد بوابة الوفد في السطور التالية أسعار أبرز أنواع الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم:

تراوح سعر كيلو السمك البلطي من 65 جنيهًا بسوق العبور إلى 70 جنيهًا بأسواق التجزئة.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيهًا إلى 200 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها إلى 110 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري والسابيا بين 160 و260 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و180 جنيها، بارتفاع 20 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيهًا.