صندوق تحيا مصر يدعم التنمية الاقتصادية للشباب على مدار 9 سنوات.. إنفوجراف

أعقاب ثورة 30 يونيو، حرصت القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي على تأسيس صندوق تحيا مصر، الذي حرص على مدار 9 سنوات وأكثر على تقديم الخدمات لصالح الفئات الأولى بالرعاية في مصر.

مبادرات مختلفة لدعم وتمكين الشباب

وفي محور التنمية الاقتصادية، قدم صندوق تحيا مصر مبادرات مختلفة لدعم وتمكين الشباب من خلال تأسيس عدد من المشروعات والمبادرات التي استهدفت توفير فرص عمل وتحفيز طاقة الإبداع لدى الشباب وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، تحت شعار "من المصريين للمصريين" في الجمهورية الجديدة نتشارك من أجل الإنسانية.

وقدم صندوق تحيا مصر مبادرة "مستورة" لدعم وتمكين المرأة المصرية لصالح 36000 مستفيد، وتوزيع الأنوال والخامات على صانع السجاد لصالح 3000 مستفيد.

كما أطلقت مبادرة "بر أمان" لدعم صغار الصيادين لصالح 42000 مستفيد، ومشروع التاكسي لتوفير فرصة عمل للشباب بتوزيع 1000 تاكسي في 10 محافظات، ومشروع سيارات النقل المبرد لصالح 2250 مستفيدًا.