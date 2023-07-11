البورصة تربح 7.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم
نشط أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية.
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 7.3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.157.2 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.16%، ليصل إلى مستوى 16989 نقطة.
ارتفاع مؤشر إيجي أكس 70
ارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%.
صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.79%.