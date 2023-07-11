الأرصاد: تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية من المتوسط (شاهد)

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية وسيستمر تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط، ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو، لافتةً إلى أن نشاط الرياح اليوم لن يكون مثيرا للرمال والأتربة.

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وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

أجواء فترة النهار تكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

وأوضحت أن أجواء فترة النهار تكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع دخولنا في فترة الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، حيث نشعر به في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

انخفاض ارتفاعات الأمواج بالبحر المتوسط

وذكرت أنه اعتبارًا من اليوم، ستبدأ تنخفض ارتفاعات الأمواج بالبحر المتوسط ويكون البحر معتدلا ومؤهلا لكل أعمال الصيد وأعمال الملاحة البحرية وأعمال التنزه، وارتفاع الامواج على البحر المتوسط اليوم سيكون ما بين 1.5 إلى 2 متر.

