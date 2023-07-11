محافظ جنوب سيناء يكرم مدير عام الاتصالات خلال انعقاد مؤتمر المتابعة الدوري

استهل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء بتكريم المهندس عبد الجبير عبد الحليم مدير عام اتصالات جنوب سيناء.

وذلك لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة وخاصة خلال انعقاد مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022م، وذلك لبلوغه سن التقاعد القانونية.

كما تم تكريم المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة لما حققه من إنجاز خلال الفترة الماضية وحفاظه علي أموال المحافظة حيث استطاع ان يجنب المحافظة سداد مبالغ مالية كبيرة لاحد الشركات .