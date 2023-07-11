محافظ جنوب سيناء يستقبل أسرة المرحوم "حمادة الشوادفي" مراسل التلفزيون المصري

في اطار لفتاته الإنسانية المتواصلة، استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، اسرة المرحوم حمادة الشوادفي مراسل التلفزيون المصري، وجريدة الوطن، ومن العاملين بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والذي قد وافته المنية قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقدم المحافظ بحضور القيادات التنفيذية واجب العزاء، وسام زوجة المرحوم مبلغ مالي قدره 5000 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي بحضور زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء علي تقديم كافة أنواع الدعم المعنوي والمادي لاسرة المرحوم باعتبار ابن من ابناء المحافظة والعاملين علي أرضها ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بسرعة انهاء الاجراءات وصرف جميع المستحقات المالية لاسرة الفقيد، داعيا الله له بالرحمة والصبر والسلوان لأسرته.