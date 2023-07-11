محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة " الفاو"

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وفد منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" برئاسة الدكتور نصر الدين الأمين الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو بمصر .

وذلك علي هامش زيارة الوفد للمحافظة للقيام بجولة للقطاع الزراعي بها ، رافق الوفد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظه، وعدد من القيادات.

تم خلال اللقاء استعراض ما تم خلال الزيارة التي توجه فيها الوفد إلى مقر مركز دعم وتمكين المرأة وعقدت ورشة عمل بغرض تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء ، قام خلالها الدكتور نصر الدين حجاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم

المتحدة بجمهورية مصر العربية بإلقاء كلمة لتوضيح دور المنظمة الدولية

وابدى محافظ جنوب سيناء استعداد المحافظة التام لدعم تنفيذ الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة للمنظمة على أرض المحافظة، وكلف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بمرافقة الوفد أثناء جولته بالمحافظة واطلاعهم علي المشروعات الزراعية والتنموية علي أرض المحافظة.

من جانبه أعرب رئيس الوفد عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء، والذى قدم جميع التيسيرات وسبل الدعم للوفد والمرافقين أثناء تواجدهم علي أرض المحافظ.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، والدكتورة رحاب الجوهري مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.