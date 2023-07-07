عاجل
بعد الراكبة الأمريكية .. شخص يصاب بنوبة ذُعر داخل طائرة بسبب الأشباح (فيديو) تعليق قوي من البيت الأبيض حول انضمام أوكرانيا للناتو الكشف عن سر انتشار الموت المفاجئ بين الشباب (شاهد) 30 مليون مستخدم لـ"ثريدز" في 24 ساعة (شاهد)
الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بكري يكشف سبب استهداف الإخوان شخصية كبيرة في الدولة بالشائعات .. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن 25 يناير كانت ثورة اجتماعية ضد الفساد والاستبداد، ولكن عندما تصدر الإخوان الإرهابيين المشهد تحولت من ثورة إلى معركة لهدم مؤسسات الدولة، والسعي لتحقيق أهداف الجماعة.

وقال إن وقت الشدائد تظهر معادن الرجال الذين يدافعون عن الدولة، وهي مسئولية وفرض على كل من يقيم على أرض هذا الوطن، موضحًا أن من يتآمر على الدولة سوف يلحقه العار حتى مماته.

txt

بكري يطالب بالنزول الكثيف للانتخابات الرئاسية ويحذر من حيل الفرقعة و"كرسي الكلوب"

txt

الانتخابات الرئاسية.. بكري يكشف مصير ترشح شخص يمتلك دعمًا شعبيًّا كبيرًا

ولفت إلى أن الوقت الحالي يجب علينا فيه التكاتف مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حمى الوطن من الدمار الذي كان سيخلفه جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن زمن الإخوان كان مرحلة كاشفة لكل من يدعم الدولة أو يقف ضدها.

التفرقة بين الشعب والمؤسسات

وأوضح بكري، أنه لو عاد الإخوان إلى مصر مرة أخرى سيقضون على المصريين، كما أنهم ينشرون الشائعات من أجل إحداث البلبلة بين الشعب والمؤسسات.

وذكر أن المنابر الإعلامية لجماعة الإخوان، نشروا أن رتبة كبيرة في الدولة رفضت تنفيذ الأوامر، وأنه حدث خلاف بينه وبين الرئيس، مؤكدًا أن الشائعات دفنت بمجرد تواجد الرئيس وهذه الرتبة الكبيرة لتأدية الصلاة معًا في المسجد.

ونوه إلى أنه يشعر بالسعادة بسبب رغبة العديد من الأشخاص على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن القضاء المصري هو المشرف على الانتخابات، والشعب المصري هو من سيختار من يراه مناسبا للحكم.

مواد متعلقة

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود "نصر 56"

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى

الفريق أسامة عسكر  يناقش التعاون مع  رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية.. فيديو

الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود الذخيرة الحية

الفريق أسامة عسكر يناقش مجالات التعاون العسكري مع رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بإيطاليا (صور)

الفريق أسامة عسكر يلتقي الفريق أول مانوج باندا قائد الجيش الهندي
الجريدة الورقية