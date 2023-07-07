بكري يكشف سبب استهداف الإخوان شخصية كبيرة في الدولة بالشائعات .. فيديو

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن 25 يناير كانت ثورة اجتماعية ضد الفساد والاستبداد، ولكن عندما تصدر الإخوان الإرهابيين المشهد تحولت من ثورة إلى معركة لهدم مؤسسات الدولة، والسعي لتحقيق أهداف الجماعة.

وقال إن وقت الشدائد تظهر معادن الرجال الذين يدافعون عن الدولة، وهي مسئولية وفرض على كل من يقيم على أرض هذا الوطن، موضحًا أن من يتآمر على الدولة سوف يلحقه العار حتى مماته.

ولفت إلى أن الوقت الحالي يجب علينا فيه التكاتف مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حمى الوطن من الدمار الذي كان سيخلفه جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن زمن الإخوان كان مرحلة كاشفة لكل من يدعم الدولة أو يقف ضدها.

التفرقة بين الشعب والمؤسسات

وأوضح بكري، أنه لو عاد الإخوان إلى مصر مرة أخرى سيقضون على المصريين، كما أنهم ينشرون الشائعات من أجل إحداث البلبلة بين الشعب والمؤسسات.

وذكر أن المنابر الإعلامية لجماعة الإخوان، نشروا أن رتبة كبيرة في الدولة رفضت تنفيذ الأوامر، وأنه حدث خلاف بينه وبين الرئيس، مؤكدًا أن الشائعات دفنت بمجرد تواجد الرئيس وهذه الرتبة الكبيرة لتأدية الصلاة معًا في المسجد.

ونوه إلى أنه يشعر بالسعادة بسبب رغبة العديد من الأشخاص على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن القضاء المصري هو المشرف على الانتخابات، والشعب المصري هو من سيختار من يراه مناسبا للحكم.