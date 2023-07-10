بكري يتهم محمد أنور السادات بالحصول على تمويل خارجي.. يتلقى الملايين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس المعزول محمد مرسي طلب من وزير الداخلية اللواء محمد توفيق في ثورة 30 يونيو القبض على المتظاهرين، وإلقائهم في الصحراء لكي يموتوا ، قائلاً: "لما الناس تسمع انهم ماتوا مفيش حد هيتظاهر تاني".

وأضاف أن المتظاهرين خرجوا إلى الشارع مطالبين الرئيس السيسي بالنزول إلى الشارع لحماية المتظاهرين، مشيرًا إلى أن الإخوان كانت لديها مليشيات للقبض على القيادات الأمنية والعسكرية، والإعلاميين، ولكن القوات المسلحة حالت دون وقوع هذا الأمر.

ونوه إلى أن أمريكا حذرت القوات المسلحة من التدخل لحماية المتظاهرين، ورفض السيسي كل هذه الضغوطات، قائلاً: "إذا الشعب أراد القوات المسلحة فستتواجد بعد ثواني في الشارع".

60 مليون جنيه

ولفت إلى أن النائب السابق محمد أنور السادات الذي يحصل على تمويل خارجي بقيمة 60 مليون جنيه، ويطالب الآن بعدم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، لتنفيذ أجندات خارجية.

وأضاف أن كل من صدر ضده حكم بات ونهائي، ليس من حقه أن يترشح للانتخابات الرئاسية حتى إذا حصل على حق اعتبار وفقًا للقانون، ويعني أن محمد أنور السادات لا يستطيع أن يترشح، وهذا بسبب الحكم عليه سابقًا في قضية فساد، ويطبق أيضا على السيد جمال مبارك.