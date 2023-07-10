أحمد موسى يهنيء الأهلي بالدوري.. هنلاعب الزمالك بالناشئين (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للنادي الأهلي بلقب الدوري بعد هزيمة بيراميدز صاحب المركز الثاني مساء اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، قائلًا:"مليون مبروك للمرة الـ43 في تاريخ الدوري".

الأهلي البطل قبل نهاية الدوري وقبل مباراة القمة

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد" مساء اليوم الإثنين: "الأهلي بطل للدوري قبل نهاية الدوري، وقبل مباراة الخميس أمام الزمالك".

الأهلي سيواجه الزمالك بالناشئين

وأضاف: "مباراة يوم الخميس أمام الزمالك هنلعب بأشبال النادي الأهلي، هتكون قمة بأشبال الأهلي"، موضحًا: "سيراميكا قدم هدية للأهلي بفوزره على بيراميدز وأنهى الدوري مبكرًا".

2023 عام السعادة والليلة ليلة حمراء على القاهرة

وتابع: “عام 2023 عام السعادة، والليلة ليلة حمراء على القاهرة وليلة جميلة جدا”، مطالبا بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي، يوم الخميس المقبل، في مباراة التتويج بالدوري أمام نادي الزمالك، إيمانا منهم بمبدأ الروح الرياضية.

فوز سيراميكا كليوباتراعلى بيراميدز

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا كليوباتراعلى بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 فى المركز العاشر، ويضمن البقاء فى الدورى الممتاز، ويتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 67 فى المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 75 نقطة،.

وحسم الأهلي درع الدوري مع تبقي 5 مباريات له في مسابقة الدوري ضد فرق الزمالك والمقاولون العرب والمصري وبيراميدز وحرس الحدود.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة، ويأتي في الوصافة بيراميدز برصيد 67 من لعب 31 مباراة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي على موعد مع تحقيق رقم قياسي حال الخروج بدون خسائر في المباريات الخمس المتبقية له في مسابقة الدوري.