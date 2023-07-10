الثلاثاء 11 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي لحقوق الإنسان يكرم الأعمال الدرامية المتميزة لعام 2023

احتفالية المجلس القومي
احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

انطلقت مساء اليوم الاثنين، احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان وعرض على الشاشات في الموسم الرمضاني لعام 2023، وذلك بالمتحف المصري الحضارات بمدينة الفسطاط. 

احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز 

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وضمت احتفالية القومي لحقوق الإنسان عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، جاء على رأسهم الفنانة سميرة أحمد، والفنان السوري جمال سليمان، والفنانة حنان سليمان، والفنانة عايدة رياض والفنان جمال عبد الناصر، والناقدة علا الشافعي، فضلا عن الإعلامي معتز الدمرداش.

 

كما شارك أيضًا عدد من النجوم الشباب منهم الفنان محمد دياب والفنانة سلمى أبو ضيف، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة على رأسهم السفير محمد عرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير فهمي فايد، والمستشار محمد شيرين فهمي.

 

ومن المقرر أن يتم تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

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