القاهرة تستضيف الجولة الأولى للمشاورات الثنائية بين مصر والصين عن حقوق الإنسان

ترأس السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، وفد مصر في الجولة الأولى للمشاورات الثنائية بين مصر والصين حول موضوعات حقوق الإنسان، والتي عقدت في القاهرة، وترأس الوفد الصيني يانج زياكون، الممثل الخاص لحقوق الإنسان لوزارة الخارجية الصينية.

عمق العلاقات الاستراتيجية:

أكد الجانبان عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين مصر والصين على المستويين الثنائي وفي الأطر متعددة الأطراف في ظل تنامي الاهتمام الدولي بموضوعات حقوق الإنسان.

واتفقا في هذا السياق على أهمية صياغة رؤي متوازنة تعبر عن تطلعات الدول النامية لتعزيز منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف وتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها مجلس حقوق الإنسان، ومن بينها دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الدولية في المجالات محل الاهتمام المشترك واحترام الاختلافات الثقافية وخصوصيات الدول والشعوب.

وشدد الطرفان على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضوء أهمية تكامل التعاطي مع هذا الملف، وشددا على مرجعية الوثائق الدولية المتوافق عليها في صياغة المواقف الدولية ذات الصلة.

وقد توافق الجانبان على أهمية دورية مثل هذه الحوارات بين الجانبين سواء على مستوى مسئولي العواصم أو البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، بحيث يتمخض عن هذا التعاون مبادرات مشتركة تحظى بتوافق واسع من قبل أعضاء الأمم المتحدة.