منتخب مصر الأول يتوج بالبطولة العربية للسيدات

توج منتخب مصر الأول لكرة السلة للسيدات، بلقب البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على المغرب بنتيجة 96-75 في المباراة النهائية.

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والتقى المنتخب المصري بنظيره المغربي، مساء اليوم الإثنين، في نهائي البطولة العربية، التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول من المباراة لصالحه بنتيجة 56-27، قبل أن يستمر في التفوق في الشوط الثاني لينهيه ويُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 96-75.

الجهاز الفني للسيدات منتخب مصر لكرة السلة

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد عبد المطلب مدربًا، آلاء مصطفى إداري، جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، وفريد سمير مخطط أحمال بدنية.