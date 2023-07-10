مستثمر يسيطر على أشباح شاطيء الموت بالإسكندرية ويمنحه قبلة الحياة

قال د. محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إعادة افتتاح شاطيء النخيل، بعد إغلاقه لأكثر من 3 سنوات، حيث تم إصلاح بعض العيوب الفنية بالشاطيء.

وتتكرر حوادث الغرق العديدة على الشاطيء بشكل سنوي رغم إغلاقه لمدة 3 سنوات بهدف الإصلاح، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تسميته بشاطيء الموت.



وقال إن خطة التأمين تتضمن أماكن آمنة للنزول، مع توفير أفراد الإنقاذ، منوهًا إلى أن الشاطيء يمتد على مسافة كيلو و 600 متر، ويخدم عدد كبير من المصطافين، والمحافظة بذلت جهودًا كبيرة لإعادة افتتاحه.

ولفت إلى أن الشاطيء أسند لمستثمر لإعادة تشغيله بشروط وضوابط تتضمن خطة تأمين عن طريق الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك بمعاونة 42 فرد إنقاذ.

تشغيل شواطئ جديدة

وشهدت محافظة الإسكندرية تشغيل شواطئ جديدة لتدخل الخدمة واستقبال المصطافين العام لحالي، فى مقدمتها شاطئ النخيل بالعجمى، وقد اتخذت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف إجراءات مكثفة، فى إطار إعادة تشغيل شاطئ النخيل مرة أخرى بعد إغلاق دام 3 سنوات.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إعادة تشغيل شاطئ النخيل، مع المتابعة الميدانية والتواجد المكثف بشاطئ النخيل للإطمئنان علي إلتزام المستأجر والعمال بتنفيذ كل الاشتراطات التى وضعها الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ والتى بناء علي تنفيذها تم إفتتاح الشاطئ .