مصرع شاب غرقا بشاطئ كليوباترا الإسكندرية

لقى شاب مصرعه غرقا بشاطى كليوباترا بوسط الاسكندرية ، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين رحلة البحث عن الغريق وسرعة انتشال الجثمان.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بوقوع حالة غرق لشاب فى العقد الثالث من العمر، وذلك في منطقة كليوباترا، شرقي المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه. بالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة لقى غرقه أمام فندق الحرم عند نفق كليوباترا.

وبسؤال شهود العيان تبين أنه تسلل إلى البحر على الرغم من عدم وجود شاطئ في تلك المنطقة على الرغم من تحذيرات ارتفاع الأمواج أمس.

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، أنه فور تلقيه إشارة تفيد بوقوع حالة غرق لشاب فى العقد الثالث من العمر، وبدأ فريق غواصين الخير فى الاستعداد لمرافقة قوات الإنقاذ النهري فى البحث عن الجثمان.

وأشار قائد غواصين الخير، أنه تم توجيه الدعوة إلى جميع الغواصين وخاصة غواصين الخير فى الاسكندرية لسرعة التوجه إلى مكان الغرق للبحث عن جثمان الشاب الغريق.