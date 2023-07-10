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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كوليبالي  ينضم لمعسكر الهلال السعودي في النمسا "شاهد"

كوليبالي
كوليبالي

انضم   السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع فريق الهلال السعودي إلى معسكر  الزعيم الذي يٌقام في النمسا إستعدادًا للموسم الجديد.

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نشر الهلال السعودي عبر حسابة الرسمي   على موقع التواصل الإجتماعي  "تويتر" قائلا :" "كوليبالي" أنـا هُنـا.

ويخوض الهلال السعودي معسكر خارجي الذي يقام  في النمسا إستعدادًا للموسم الجديد خلال بطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا .

اختتم فريق الهلال السعودي اليوم مرانه الجماعي  صباح اليوم الاثنين  في المعسكر الذي يٌقام في النمسا .

وصل مساء أمس الأحد نيڤيز الوافد الجديد  لفريق الهلال إلى المعسكر الخارجي بالنمسا  إستعدادًا للموسم الجديد.

وفي سياق مٌتصل، تمكن الهلال السعودي الفوز على نظيره  فيليدين  6 أهداف دون رد في المباراة الأولي بالمعسكر الخارجي.

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