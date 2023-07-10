اصنعي دجاج بالفرن مع خضار للريجيم

يعد دجاج بالفرن مع خضار للرجيم من أبسط وصفات الريجيم التي يمكن صنعها وأسرعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفات الدجاج المشوي بالفرن مع تشكيلة من الخضار الخفيف.

دجاج بالفرن مع خضار للرجيم

مقادير دجاج بالفرن مع خضار للرجيم

- البازيلاء : نصف كوب

- الجزر : نصف كوب (مقطع مكعبات)

- الكوسا : كوب (مقطعة مكعبات)

- طماطم : كوب (مقطعة مكعبات)

- الفلفل الأخضر : قرن (مقطع)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الدجاج : دجاجة (مقطعة)

- عصير طماطم : 2 حبة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- مرق دجاج : 3 اكواب

- هيل : 3 حبات

- القرنفل : 3 حبات

- القرفة : عود

دجاج بالفرن مع خضار للرجيم



طريقة التحضير



سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي جميع الخضراوات في صينية فرن ووزعي فوقها قطع الدجاج.

صُبي عصير الطماطم، ومرق الدجاج، فوق المكونات في الصينية.

تبلي المكونات بالملح، والفلفل الأسود، والهيل، والقرنفل، وعود القرفة.

غطّي الصينية بورق القصدير.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تمام النضج.

ارفعي ورق القصدير، وحمري الوجه لحوالي 5 دقائق، وقدمي الصينية ساخنة.