بذور تساعد على فقدان الوزن.. السمسم يتصدر القائمة

السمنة والوزن الزائد مرض معقد ومزمن له عدة أسباب تؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم وفي بعض الأحيان إلى تدهور الصحة، ودهون الجسم بحد ذاتها ليست مرضًا بالطبع ولكن عندما يحتوي جسمك على الكثير من الدهون الزائدة ، يمكن أن يغير طريقة عمله هذه التغييرات تقدمية ويمكن أن تسوء بمرور الوقت ، ويمكن أن تؤدي إلى آثار صحية ضارة.

ويمكن تحسين المخاطر الصحية عن طريق فقدان بعض الدهون الزائدة في الجسم، حتى التغييرات الطفيفة في الوزن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحتك، وهناك مجموعة من البذور التي تساعدك على فقدان الوزن وهي كالأتي.

بذور السمسم

تعتبر بذور السمسم المليئة بالبروتين النباتي والدهون الصحية إضافة مثالية لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن. تتراوح فوائد بذور السمسم من الشعور بالشبع لفترة أطول إلى تعزيز صحة الجهاز الهضمي ووصولًا إلى تعزيز صحة القلب والدماغ.

بذور اليقطين

إنها غنية بالبروتينات والألياف والدهون الصحية بما يمنح شعورا بالامتلاء والشبع. أظهرت الدراسات أن المغنيسيوم الموجود في بذور اليقطين يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم وأن الحديد يعزز الطاقة. كما أنها مليئة بالزنك، وهو ما يمكن وصفه بأنه "بطل غير معروف" يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي ويجعل بذور اليقطين السلاح النهائي في ترسانة أسلحة فقدان الوزن.

بذور الكتان

يمكن أن تكون بذور الكتان هي الرفيق المثالي في رحلة إنقاص الوزن، مما يجلب طوفانا من الفوائد إلى المائدة. إنها غنية بالألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية ولما لها من خصائص مضادة للالتهابات، وهي كلها مميزات يمكن أن تساعد على التخلص من الكيلو غرامات الزائدة. أيضًا، سيدعم تناول بذور الكتان صحة القلب ويعزز قوة الدماغ.

بذور الشيا

توصلت دراسة، أجراها باحثون في "جامعة هارفارد"، إلى أن بذور الشيا تقلل الشهية وتدعم فقدان الوزن. تحتوي بذور الشيا على الألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين والمواد المغذية الأخرى التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن.