الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه بنهاية هذا الأسبوع ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية، بينما ستكون نسبة الرطوبة من 80 إلى 85%.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم الإثنين أن شهري يوليو وأغسطس أكثر فصول العام، التي نشهد من خلالها ارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

نتأثر خلال تلك الفترة بمنخفض الهند الموسمي

وتابعت مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أننا نتأثر خلال تلك الفترة بمنخفض الهند الموسمي، مؤكدا أن هذا المنخفض يجعلنا نشعر بارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة، وتصل في محافظات جنوب الصعيد درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

ومن جانبه، كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وموعد عودة الاستقرار لشواطئ البحر المتوسط.



وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ لأرصاد الجوية إلى أنه يستمر اليوم الاستقرار فى الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية والعظمى على القاهرة 35 درجة ولكن مع ارتفاع نسب الرطوبة تكون المحسوسة 37 درجة ، وتظل الأجواء معتدلة خلال فترات الليل لتكون الصغرى 23 درجة مع بعض نسمات الرياح التى تشعرنا بمزيد من الاعتدال .



وأضاف أنه يستمر اليوم ارتفاع الأمواج على شواطئ السواحل الشمالية الغربية ، على أن تهدأ ارتفاعات الأمواج بداية من الغد وتعود لمعدلاتها الطبيعية .



وأوضح أنه بداية من يوم الأربعاء من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعات فى درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة الحرارة على اغلب الأنحاء العظمى 37 درجة على القاهرة والمحسوسة 39 درجة وجنوب البلاد تصل العظمى ل 44 درجة والمحسوسة 45 درجة .



ووجه القياتى تحذيرات هامة للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى مقدمتها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة ، والإكثار من شرب السوائل والمرطبات ، فضلا عن التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب الرطوبة المرتفعة .



و يشهد اليوم الإثنين ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .





