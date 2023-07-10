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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 86 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا التسعة ، حملات مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ ، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتي تنتهى ٢٨ يوليو الجاري .

وذلك  تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية، وفي إطار التكليفات المشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، للتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف .

ففي مركز المنيا ، أزالت الوحدة المحلية ٢١ حالة تعدِِ منها ١٦ حالة بالبناء المخالف ، على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية تله، و٤ حالات تعدِِ بقريتى طوخ الخيل،  وبنى محمد سلطان ، و حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى مكة جنوب المدينة.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية ٦ حالات تعدِِ على أراضى أملاك دولة تابعة للري، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حالة تعدِِ على أرض زراعية بقرية جوادة ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حالة تعدِِ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية بنى حرام .

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة ٢٦ حالة تعد بالبناء المخالف منها ١٤ حالة بالمدينة و ٥ حالات تعد على أرض تعاون زراعى بقرية أبو جرج و ٦ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرى أبطوجة وبردونة وساقولا التابعة لمجلس قروى شلقام وحالة فى المهد بقرية صندفا.

 وفى مركز ومدينة مغاغة  شمال المحافظة ، تم إزالة ٢٧ حالة منها ٨ حالات بناء مخالف بحى شرق المدينة و ١٠ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية ميانة و ٤ حالات بمجلس قروى آبا و ٥ حالات بقرية طنبدى.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال المنيا ،  ٣ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية ، منها،  حالتان تعدِِبقرية البسقلون ، وحالة تعدِِ خارج الحيز العمرانى بقرية الشيخ مسعود ، وفى مركز سمالوط  شمال المحافظة ، تم إزالة ١٣ حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص.

الجريدة الورقية