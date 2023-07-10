إزالة 86 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا التسعة ، حملات مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ ، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتي تنتهى ٢٨ يوليو الجاري .

وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية، وفي إطار التكليفات المشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، للتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف .

ففي مركز المنيا ، أزالت الوحدة المحلية ٢١ حالة تعدِِ منها ١٦ حالة بالبناء المخالف ، على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية تله، و٤ حالات تعدِِ بقريتى طوخ الخيل، وبنى محمد سلطان ، و حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى مكة جنوب المدينة.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية ٦ حالات تعدِِ على أراضى أملاك دولة تابعة للري، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حالة تعدِِ على أرض زراعية بقرية جوادة ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حالة تعدِِ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية بنى حرام .

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة ٢٦ حالة تعد بالبناء المخالف منها ١٤ حالة بالمدينة و ٥ حالات تعد على أرض تعاون زراعى بقرية أبو جرج و ٦ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرى أبطوجة وبردونة وساقولا التابعة لمجلس قروى شلقام وحالة فى المهد بقرية صندفا.

وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، تم إزالة ٢٧ حالة منها ٨ حالات بناء مخالف بحى شرق المدينة و ١٠ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية ميانة و ٤ حالات بمجلس قروى آبا و ٥ حالات بقرية طنبدى.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال المنيا ، ٣ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية ، منها، حالتان تعدِِبقرية البسقلون ، وحالة تعدِِ خارج الحيز العمرانى بقرية الشيخ مسعود ، وفى مركز سمالوط شمال المحافظة ، تم إزالة ١٣ حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص.