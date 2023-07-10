المنخفض الهندي يهدد المحاصيل والزراعة توجه توصيات عاجلة.. فيديو

كشف الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، تأثير ارتفاع درجات الحرارة، الناتج عن المنخفض الهندي الموسمي، على المحاصيل الزراعية والفواكه.

وقال إن ارتفاع درجات الحرارة تسبب إجهاد نباتي للمحاصيل يقلل من الإنتاجية، بالإضافة إلى ري المحاصيل والنباتات بصورة أكثر من المعتادة لتفادي ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع: يجب على المزارعين عند جمع المحاصيل النباتية مع ارتفاع درجات الحرارة، لتفادي الأضرار، حيث لابد ان يكون هناك مكان مجهز لجمع الثمار، يفضل وجمع الفواكه والخضراوات في الصباح الباكر، أو في آخر النهار، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.

حار رطب نهارا

ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.