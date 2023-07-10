مباريات الأهلي المتبقية في الدوري عقب مواجهة القمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أربع مواجهات ، بعد لقاء القمة المقرر إقامته الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر إذاعة لقاء القمة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.



ويلتقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب لحساب لأسبوع 34 من منافسات الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل السادس عشر من شهر يوليو الجاري على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة .



بينما تأتي المواجهة الأخرى أمام حرس الحدود، الأربعاء الموافق 19 من شهر يوليو الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره نادي بيراميدز في اللقاء التالي على ستاد الدفاع الجوي يوم الأحد الموافق 23 من شهر يوليو الجاري وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مبارياته بملاقاة النادي المصري البورسعيدي حيث يستضيف اللقاء ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة يوم 26 يوليو الجاري.

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالى :

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة.



8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة.



12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة.

13- الإسماعيلي 34 نقطة من 32 مباراة.

14- أسوان 33 نقطة من 32 مباراة.

15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة.



16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة.

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة.

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة.