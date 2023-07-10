أطعمة الامتناع عن أكلها يسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية مفاجئة.. أطباء يحذرون

أثبتت دراسة كندية حديثة أن تناول ستة أطعمة تشمل الألبان كاملة الدسم والمكسرات قد تقي من الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، هذا بالإضافة للأسماك والبقوليات والخضروات.

أطعمة تحمي القلب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوصى باحثو الدراسة بضرورة إتباع نظام غذائي صحي مثالي، يُطلق عليه اسم PURE، يتكون من ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية من البقوليات، وسبع حصص من المكسرات، و2 إلى 3 حصص من الأسماك و14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم بما في ذلك الحليب واللبن أو الجبن.

أطعمة تحمي القلب

وأوضح الباحثون إنه يمكن أيضاً استهلاك كميات معتدلة، أو حصة واحدة يومياً من الحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة، وقد يشمل ذلك شريحة واحدة من الخبز ونصف كوب من الأرز المطبوخ أو الشعير أو الكينوا وحوالي ثلاثة أونصات (85 جم) من اللحوم الحمراء أو الدواجن المطبوخة.

وبحسب المؤلف الرئيسي للدراسة، احتلت الأطعمة قليلة الدسم مركز الصدارة مع الجمهور وصناعة الأغذية وصناع السياسات، مع تركيز ملصقات التغذية على تقليل الدهون والدهون المشبعة، مُضيفًا أن نتائج الدراسة خلصت إلى أن الأولوية يجب أن تكون زيادة الأطعمة الوقائية مثل المكسرات، والتي غالباً ما يتم تجنبها باعتبارها كثيفة الطاقة والأسماك ومنتجات الألبان، بدلاً من تقييد منتجات الألبان، وخاصة الدهون الكاملة، بكميات منخفضة جداً.

كما أظهرت نتائج الدراسة أنه يمكن تضمين ما يصل إلى حصتين يومياً من منتجات الألبان، ومعظمها من الدهون الكاملة، في نظام غذائي صحي، مما يتماشى مع علم التغذية الحديث الذي يوضح أن منتجات الألبان، وخاصة الدسم الكامل، قد تحمي من ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي.