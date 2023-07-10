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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريم بامبو يقود تشكيل البنك الأهلي لمباراة غزل المحلة

كريم بامبو
كريم بامبو

استقر بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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البنك الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الأهلي

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

 

خط الهجوم.. كريم بامبو

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

 

احمد صبحي _  أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح   _ إسلام جابر  _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا.

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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