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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الأهلي

البنك الأهلي والأهلي
البنك الأهلي والأهلي

حسم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع لاعب النادي الأهلي للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي لدعم صفوف الفريق قبل الموسم المقبل، رغم أن الفريق لم يحسم بقاءه في الدوري الممتاز حتى الآن.

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البنك الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الزمالك

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره الداخليه صاحب مركز الهبوط، ليبدأ الحديث عن صفقاته مبكرًا.

أيمن اشرف يقترب من البنك الأهلي 

يقترب أيمن أشرف من الانتقال لنادي البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، وينتهي عقد اللاعب مع النادي الأهلي بنهاية شهر يونيو من العام المقبل 2024، ويتبقى له موسم وحيد مع القلعة الحمراء.

خرج أيمن أشرف من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في الفترة الاخيره، وابتعد المدافع عن المشاركة ودخول قوائم المباريات مؤخرًا والذي يقرب صاحب الـ 32 عام من الخروج عن الأحمر.

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حتى الآن لم يعلن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي موقفه من رحيل اللاعب نهائيًا أو على سبيل الإعارة، ويمتلك الفريق محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي، كما يمتلك الفريق محمد مغربي على سبيل الإعارة لنادي سموحة.

 

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