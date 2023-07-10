إزالة 26 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية اليوم حملة إزالات مكبرة وأكد شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتى يتم تنفيذها فى الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التى نفذت فى نطاق مركز ومدينة التل الكبير، اليوم الإثنين، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، عن إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة.

منهم 1 حالة تعد على أملاك الدولة بولاية المحافظة، عبارة عن سور بطول 20 متر، بالإضافة ل 4 حالات مبانى على مساحة 760 م2.

كما تم إزالة 21 حالة تعد على أراضى ولاية الزراعة؛ منها 18 حالة تعد عبارة عن أسوار على مساحة 626 متر، و3 حالات مبانى على مساحة 320 م2.

ووجه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددا على الأراضى المستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقا للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددا على التعامل الفورى حيال أى حالات تعد جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها وعلى الأراضى الزراعية مرة أخرى.