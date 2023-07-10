حورية فرغلي حديث السوشيال ميديا بعد تصريحاتها عن الإنجاب

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد ساعات من تصريحاتها خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة.

وجاءت تصريحات حورية فرغلي بعد خضوعها لعملية استئصال للرحم، إذ كشفت تفاصيل حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية، قائلة إن والدها جراح وصديق الطبيب، والذي طمأنها بأن العملية بسيطة وعبارة عن بعض الأورام ستجرى بالمنظار، ولكن اكتشفت بأن الموضوع أكبر من ذلك، وعدد الأورام المكتشفة بها 9 أورام خبيثة.

حورية فرغلي

تصريحات حورية فرغلي عن حالتها الصحية

وأضافت حورية فرغلي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الأورام كانت داخل الرحم بطول 6 سم و4 سم، ومن ثم كان لا بد من استئصال الرحم بالكامل.

حورية فرغلي

وتابعت: «مكنتش أعرف الحكاية دي إلا لما قومت من البنج، كنت نفسي أخلف بس ربنا مش رايد والحمد لله بمشي على رجلي وإن شاء الله هرجع لشغلي تاني وهيبقى عندي طاقة أكتر من الأول، والنزيف اللي كان بيجيلي كل شهر كان بيستنزفني والهيموجلوبين كان عندي 3.. بقول للناس اللي بتعديلي أنا لو كويسة فهيكون بسبب دعاكم».



نبذة عن حورية فرغلي

ممثلة مصرية ولدت بدولة الإمارات عام 1977 وحصلت على الجنسية اﻹماراتية، درست إدارة الأعمال بإنجلترا، بدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خلال فيلم (كلمني شكرًا)، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة (مروة جبريل السينمائية) حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام، وكان ثاني ظهور لها من خلال مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، وقد استطاعت حورية فرغلي في وقت قصير أن تتنوع في تقديم أدوار مختلفة بدأت بدور البنت الشعبية، ومرورًا بالفتاة الإرستقراطية، ثم دور الراقصة بفيلم (كف القمر) وزاد بريقها من خلال قيامها ببطولة مسلسل (المنتقم) عام 2012 ودورها في فيلم (قلب الأسد) و(القشاش) عام 2013.

وتستعرض لكم بوابة الوفد الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي قدمتها الفنانة حورية فرغلي:.

بدأت حورية فرغلي مشوارها الفني من خلال مسلسل "الشوارع الخلفية، وقدمت بعدها، "الحالة ج"، "دوران شبرا"، "حكايات بنات" والذى لاقى نجاحاً كبيرا،

ثم شاركت في "سيدنا السيد"، "المنتقم"، "بدون ذكر أسماء"، "دكتور أمراض نسا"، و"ساحرة الجنوب" والذي يعد أول بطولة لها في مسيرتها الفنية، "مملكة الغجر".

أما بالنسبة للأعمال السينمائية، شاركت حورية فرغلي في أول عمل سينمائي لها من خلال " كف القمر"، "رد فعل"، "حلم عزيز"، "كلمني شكراً" مع النجمة غادة عبد الرازق، "عبده موتة" مع الفنان محمد رمضان، "نظرية عمتي"، "قلب الأسد"، "القشاش"، "مصور قتيل"، "ديكور"، "سالم أبو أخته" مع النجم محمد رجب، "كيلو بامية"، وأخيراً فيلم "طلق صناعي" عام 2018.