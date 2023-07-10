حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالدقهلية

المنشآت الطبية الخاصة بالدقهليةأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بالمدبرية قامت بتوجيه حملاتها للتأكد من جاهزية المستشفيات الخاصة لإستقبال الحالات الطارئة وللتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.

وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية أن الحملات الرقابية تضمنت المرور على نحو 36 مستشفى خاصة تبين أن 20 منها دون سلبيات فيما تم توجيه إنذارات لنحو 16 أخرى بضرورة استيفاء الاشتراطات الطبية .

وأشار فؤاد أنه فيما يخص سياسات مكافحة العدوى فقد تبين عدم التزام 4 مستشفيات بتطبيقها على النحو الأمثل إلى جانب رصد العديد من السلبيات بعدد محدود من المستشفيات تتعلق ببرامج الجودة وفصل النفايات .وأكد مدير إدارة العلاج الحر " أن الفريق الذى قام بالزيارات أعد تقريرا بالسلبيات التى تم رصدها بالمستشفيات لاتخاذ القرار المناسب حيال هذه المخالفات وتفاديها خلال الفترة القادمة ، مشيرا الى أن مثل هذه الزيارات مستمرة للتأكد من انضباط العمل داخل المستشفيات حرصا على صحة وسلامة المرضى.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة

المنشآت الطبية الخاصة بالدقهلية

المنشآت الطبية الخاصة بالدقهلية