الليرة السورية تسجل أدنى مستوياتها مقابل الدولار

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات، اليوم الاثنين 10 يوليو، تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتلامس عتبة 10 آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة.

الليرة السورية

وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب المستمرة منذ 2011 أزمة اقتصادية خانقة يرافقها ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات، .

وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف الليرة السورية بلغ الاثنين عند 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل نحو 6532 ليرة مقابل الدولار.

ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة 99% في السوق السوداء، بحسب الاسواق العربية.

لكن التدهور الجديد فى الليرة السورية تزامن مع استئناف غالبية الدول العربية بعد طول انقطاع علاقتها مع دمشق، التي تتطلع إلى دور عربي في مرحلة إعادة الإعمار، فيما تفرض عليها دول غربية عقوبات اقتصادية خانقة.

الدولار يعوض خسائره واليوان ينخفض بعد بيانات ضعيفة للتضخم بالصين

الدولار

استرد الدولار خسائره خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد هبوطه إثر صدور بيانات أظهرت أن الوظائف في الولايات المتحدة سجلت أقل نمو في عامين ونصف العام، بينما أثرت أرقام التضخم المخيبة للآمال في الصين على اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي.

وأظهرت الأرقام التي صدرت يوم الجمعة نمو الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي لتخالف توقعات السوق للمرة الأولى منذ 15 شهرا.

لكن التفاصيل الواردة في تقرير الوظائف عكست زيادة كبيرة ومستمرة في الأجور، مما يشير إلى أن نقص العمالة لا يزال مستمرا في بعض قطاعات السوق.

وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه نحو 1% أمام سلة من العملات يوم الجمعة إثر صدور البيانات، وسجل أكبر زيادة مقابل الين الياباني.

وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.53% إلى 142.98 ين بعدما انخفض 1.3% تقريبا مقابل العملة اليابانية يوم الجمعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2809 دولار، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.2850 دولار يوم الجمعة، بينما انخفض اليورو 0.14% إلى 1.0953 الدولار.

وينصب التركيز الآن على بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5% على أساس سنوي في يونيو/حزيران.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين انخفاض أسعار المنتجين بالصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو/حزيران، وتسجيل التضخم أبطأ وتيرة منذ عام 2021، مما عزز الآمال في أن تتخذ الصين المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي.

وأدت البيانات الضعيفة إلى انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.66655 دولار، كما هبط الدولار النيوزيلاندي 0.45 % إلى 0.6181 دولار.

وهبط اليوان في التعاملات الخارجية نحو 0.1% إلى 7.2411 يوان للدولار، كما تراجع في التعاملات داخل الصين 0.2% تقريبا إلى 7.2340 يوان للدولار.