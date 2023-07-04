الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها مقابل الدولار

شهدت أسعار الليرة التركية، تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو، لتصل بالقرب من أدنى مستوى على الإطلاق، وذلك على الرغم من رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15% في اجتماع المركزي التركي منذ ما يقل عن أسبوعين.

ورفع المركزي التركي، في آخر اجتماع له، سعر الفائدة بنحو 650 نقطة أساس، بعد تثبيت الفائدة لـ4 جلسات عند 8.5%، موضحًا أنه سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

صرف الليرة التركية

وسجل سعر الليرة التركية اليوم مستوى 26.08 ليرة للدولار الواحد، منخفضة بنسبة 1.12%، فيما تسجل أمام اليورو مستوى 28.38، متراجعة بنحو 0.91%، فيما سجلت أكبر انخفاضًا لها أمام الدولار يوم الاثنين الماضي عندما انخفضت أمام الدولار إلى 26.25 ليرة للدولار الواحد.

واتخذ المركزي التركي خطوات جديدة تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعدما رفع أسعار الفائدة، حيث قال البنك إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في البلاد لتعزيز فعالية آليات السوق، ودعم الاستقرار المالي الكلي.

وتشهد الأسواق التركية زيادة بعرض العملة المحلية مطلع الشهر المقبل، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع الماضي، من 8.5 آلاف ليرة، ووعود الرئيس التركي برفع أجور القطاع الحكومي بنسبة 45% ليصل الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين إلى 22 ألف ليرة.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.