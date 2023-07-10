أمريكا.. إعلان حالة الطوارئ في نيويورك إزاء أمطار غزيرة وفيضانات

أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، حالة الطوارئ بعد تساقط أمطار غزيرة تسببت بفيضانات "مهددة للأرواح" حولت الطرق إلى ممرات مائية جرفت معها جسورًا.

وقتلت امرأة أثناء محاولتها مغادرة منزلها مع كلبها في منطقة هادسون فالي عندما جرفتها المياه، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشولن حالة طوارئ في مقاطعة أورانج، شمال غرب مدينة نيويورك، وفي مقاطعة أونتاريو بوسط الولاية، حسبما نقلت "فرانس 24"، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار خلقا ظروفا "مهددة للأرواح بسبب الفيضانات".

وقالت حاكمة ولاية نيويورك "نقترب من مرحلة خطرة فى أوضاع الطقس هذه".

فيضانات خطيرة وأشخاص عالقون

وبحلول مساء الأحد كانت الكهرباء قد انقطعت عن أكثر من 12 ألف مشترك، حسبما قال مكتبها.

وغمرت الأمطار الغزيرة طرقا وحاصرت مواطنين في سياراتهم ومنازلهم.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها "تتلقى تقارير عدة عن فيضانات خطيرة وأشخاص عالقين في مركبات في شرق مقاطعة أورانج".

ونبهت السائقين إلى توخي الحذر.

ومنذ الساعة 20,00 (24,00 ت ج) كانت الطرق السريعة مغمورة بالمياه في خمس مقاطعات على الأقل، من بينها مقاطعة ويستشستر المحاذية لمدينة نيويورك شمالا، ولها حدود مع نهر هادسون.

وقال مكتب الحاكمة إن على الولاية الاستعداد لمزيد من العواصف الاثنين.

وأضاف "يُتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن عواصف رعدية بطيئة في التسبب في فيضانات عارمة وفيضانات معتدلة إلى معزولة الليلة حتى الاثنين".

80 جريحًا بعد تصادم حافلتين

وفي سياق آخر، أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحًا، مساء يوم الخميس الماضي، في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصًا نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

وقال كيفن مورفي، نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19,00 (23,00 ت.غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.

وأظهرت لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

حافلتان مكتظتان بالركاب



بدوره، قال بول هوبر، نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء، إن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو". وأضاف "نقلنا 18 مريضًا" إلى المستشفى، موضحا أن أياً من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".

واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.

فيما لم تعرف على الفور جنسيات الجرحى.

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