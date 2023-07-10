عاجل
منظمة إيجاد: لا حل عسكري في السودان.. الحرب باتت تتخذ منحى عرقي
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ورشة عمل للعاملين ب"تنشيط السياحة" عن الأعمال الإبداعية الجاذبة للجمهور بالتعاون مع جوجل

بوابة الوفد الإلكترونية

 

نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع شركة جوجل العالمية ورشة عمل، ليوم واحد، للعاملين بالهيئة عن الأعمال الإبداعية الجاذبة للجمهور، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

txt

وزير السياحة يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة البحرين بالقاهرة

وقام بإدارة ورشة العمل ANDREAS MIELENHAUSEN مسئول الأعمال الإبداعية بشركة جوجل.

وقد تضمنت الورشة إطلاع العاملين على التصميمات الإعلانية الموجهه للجمهور وكيفية استخدامها لجذب عدد أكبر من رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للصفحات الترويجية على هذه المنصات والموقع الإلكتروني الترويجي الرسمي على شبكة الإنترنت.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة تطوير مهارات ورفع كفاءة كافة العاملين بها ولاسيما بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وإطلاعهم علي أحدث الأساليب العالمية للترويج بما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري ومقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية ومواقعه الأثرية بصورة أكثر جذباً.

وأضافت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أن تعاون الوزارة مع شركة جوجل العالمية لتنظيم هذه الورشة يأتي في ضوء اهتمام الهيئة باستخدام أحدث الوسائل الترويجية في الوصول إلى الشرائح المستهدفة، كما أن الأعمال والتصميمات الإبداعية تعد من أهم عناصر الجذب للحملات الإعلانية المختلفة.
 

الجريدة الورقية