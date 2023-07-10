روسيا تبدأ في إطلاق إنتاج صواريخ مضادة للبرد

بدأت روسيا إطلاق الإنتاج الصناعي المتسلسل لصواريخ "آلازان – 8 إم" الجديدة المضادة للبَرَد وذات المواصفات المطوّرة.

إنتاج الصورايخ

وذكرت شركة "تشابايف" وهي فرع من مؤسسة "روستيخ" الحكومية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - أنها تولت انتاج الصورايخ وهي قادرة على تقليل خسائر المحاصيل الناتجة من البَرَد في المناطق الجنوبية من البلاد بنسبة 70-90٪ ، وتم إرسال أولى الصواريخ إلى خدمات الأرصاد الجوية المتخصصة.

وأوضحت أن الصواريخ من أسرة "ألازان" تعد بمثابة الوسيلة الوحيدة للحماية من البَرَد في روسيا ، وهي ترش محلولا خاصا بين السحب والغيوم، مما يتسبب في سقوط المطر بدلا من البَرَد.

ولفتت إلى أن صاروخ "آلازان – 8 إم" هو نسخة مطورة من "آلازان – 6" المشهور ، وهي تختلف عن سابقتها بعيار أصغر ومكونات جديدة مشكلة جليدا ذا محتوى فضي منخفض ، وقد سمح ذلك بتقليل تكلفة المواد بنسبة 20٪ وجعل المنتج الجديد أرخص من سابقاته.

يذكر أن الصواريخ المضادة للبَرَد من أسرة "آلازان" تستخدم على نطاق واسع في روسيا وخارجها، إذ أنها قادرة على ضرب سحب البرد على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات وعلى ارتفاعات تزيد عن 8 كيلومترات ، وفي صناعتها تستخدم المكونات الصديقة للبيئة فقط ، والصاروخ مزوّد بنظام تدمير ذاتي حيث يتم سحقه في الهواء إلى شظايا صغيرة لا تضر بالبشر أو المباني على الأرض ، وفي الوقت نفسه، فإن المحلول الموجود في تكوين "آلازان" لا يُلحق أي ضرر بالبيئة.