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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مدفيديف يهدد بقصف روسيا منشآت نووية في أوكرانيا وأوروبا

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

 دعا دميتري مدفيديف، للنظر في ضرب المحطات النووية الأوكرانية والمنشآت النووية في أوروبا الشرقية، في حال تأكد معلومات عن توجيه ضربة بأسلحة الناتو لمحطة سمولينسك النووية في روسيا.

 

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 دميتري مدفيديف:

 وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في رسالة نشرها على حسابه في "تليجرام"، اليوم الأحد، أنه "إذا تأكدت المعلومات عن محاولة مهاجمة محطة سمولينسك (ديسنوغورسك) النووية بصواريخ الناتو، فمن الضروري النظر في سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على المحطة النووية في جنوب أوكرانيا، ومحطة روفنو النووية ومحطة خميلنيتسكي النووية"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

 

 ودعا مدفيديف أيضًا لقصف المنشآت النووية في أوروبا الشرقية، مؤكدًا أنه "لا يوجد شيء نخجل منه في الأمر".

 

 وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم، معلومات تفيد بمحاولة القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على محطة ديسنوغورسك للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك، ومطار كالوغا العسكري، مرجحة أن تكون المحاولة قد تمت باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع.

 

 وذكرت الأنباء أن الشظايا التي تم العثور عليها في موقع سقوط الصاروخ، تشير إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت "ستورم شادو"، لافتة إلى "أنه إذا تأكد هذا، فإن هجوم اليوم سيكون أول حالة مسجلة لاستخدام صواريخ من دول الناتو في العمق الروسي، وهو ما تعهدت أوكرانيا بعدم القيام به".

 

 

 

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