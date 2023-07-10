محاضرات أدبية وفعاليات فنية بفرع ثقافة الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من فرع ثقافة الفيوم، خلال شهر يونيو الماضي، والتي شملت تنفيذ الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية.

جاء ذلك من خلال تقرير أعدته سماح كامل دياب مدير عام الثقافة بالفيوم، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الفنية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قبل العاملين بفرع ثقافة الفيوم، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يؤكد أن الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون له تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

من جانبها، أشارت مدير عام فرع ثقافة الفيوم، أن الفرع أقام الكثير من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر يونيو الماضي، ففي إطار تعزيز الأنشطة المسرحية فى غرس القيم المجتمعية، تم إقامة العرض المسرحي"قمرية" لفرقة الفيوم القومية المسرحية، على مسرح مجلس مدينة الفيوم، خلال الفترة من 6-10 يونيو، وإقامة العرض المسرحي "الأميرة ذات الهمة" في الفترة من 18-22 يونيو.

كما نظم قسم ثقافة الطفل بالفرع، فعاليات مبادرة "أطفالنا" بجمعية الشيخ موسى، والتي تضمنت ورش حكي "حكايات ستوب الأراجوز حول استثمار وقت الفراغ ومخاطر الموبايل"، ومسابقات ثقافية، وورش لاكتشاف مواهب الأطفال، ولفتت مدير فرع ثقافة الفيوم، إلى استمرار العروض الفنية لفرق ثقافة الفيوم، إذْ تم تنظيم عدد من العروض الفنية لفرق الإنشاد الديني، والموسيقى العربية، وفرقة عرب الفيوم البدوية، على المسرح الروماني بميدان السواقي وسط حضور جماهيري كبير، وأضافت، أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز الفيوم المختلفة خلال نفس الشهر، إذْ أقيم العرض المسرحي"رحلة ورد – أراجوز في مهمة رسمية" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل، إضافة إلى الورش الفنية للرسم الحر، لتنمية مواهب الأطفال ضمن النشاط الصيفي، كذلك تم تنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة يونيو تضمنت ندوة بعنوان ثورة 30 يونيو ودورها في التنمية المستدامة، وورشة فنية، فضلًا عن عروض المواهب من رواد المكتبة.

محاضرة بعنوان “إرادة شعب” ببيت ثقافة طامية في الفيوم:

كما أقيمت احتفالية ثقافية فنية ببيت ثقافة طامية، بمناسبة ثورة 30 يونيو، تضمنت محاضرة بعنوان "إرادة شعب"، وورشة فنية بعنوان "مصر الأمن والأمان"، وعرضًا فنيًّا للمواهب، كما أقامت مكتبة مطرطارس عددًا من الورش الفنية ضمن النشاط الصيفي، منها ورشة لتحسين الخط العربي، وورشة فنية لتعليم المشغولات اليدوية من الخرز، وورش فنية لتعليم أساسيات الرسم.