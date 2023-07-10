ضبط 5.6 طن أعلاف حيوانية مخلوطة بالقمح المحلي في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملة برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيلة الوزارة، وبرفقة عبد الكريم عوض الله والسيد بلاسى مساعدى مدير المديرية و محمد سليمان مدير إدارة تموين فاقوس، وأثناء مرور الحملة بالطريق الرئيسى فاقوس الصالحية القديمة وأمام قرية العزازي مركز فاقوس، تم ضبط سيارة جامبو محملة بأعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023، وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن 5 طن و600 كجم تحت إذن وتصرف النيابة العامة على ذمة المحضر.

وتم تحرير المحضر رقم 10619 لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس ضد صاحب المضبوطات، وذلك لحيازته ونقله أعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023 ، واستخدام القمح في خلط الأعلاف بدلاً من توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بدون الترخيص له بذلك من الجهات المختصة.