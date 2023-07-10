فوائد وأضرار التين الشوكي (شاهد)

كشفت الدكتورة هبة عصام، استشاري تغذية، فوائد وأضرار تناول التين الشوكي، قائلة: "التين فاكهة صيفية ويتزايد عليها الطلب".

وقالت "عصام" خلال تصريحاتها عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إن الإكثار من تناول التين الشوكي يسبب مشاكل، معقبة:"أي حاجة لو زادت عن حدها تتقلب لضدها".

وأشارت إلى أن تناول التين الشوكي له فوائد كبيرة حيث يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة ويقلل ارتفاع ضغط الدم، لافتة إلى أن حجم السعرات الحرارية بالتين الشوكي منخفضة، وبالتالي يؤدي إلى إنقاص الوزن.

وأوضحت عصام أن الإفراط في تناوله يؤدي لمشكلات، حيث إنه يقوم بتقليل سكر الدم، ولذلك لا بد من مراعاة ذلك لمرضى السكر، كما أن وجود ألياف كثيرة في التين الشوكي فإن تناوله بكثرة قد يؤدي لمشاكل في الأمعاء، إما بحدوث إسهال بشكل زائد أو حدوث إمساك.

وشددت على ضرورة توخي الحذر عند شراء التين الشوكي، وذلك بسبب نقل العدوى، ولذلك فإن هناك ضرورة للتأكد من نظافة الأدوات التي تستخدم في تقطيع التين الشوكي، قائلة: "غسل التين الشوكي يقلل من مصادر انتقال العدوى خلال تناول التين الشوكي".

شوارع مصر تمتلئ بالتين الشوكي

بدأت الشوارع تمتلئ بـ بائعين التين الشوكي، تزامنا مع فصل الصيف، الذي يحظى بشعبة كبيرة بين المصريين، وذلك لفوائده الكبيرة مقابل سعره الزهيد، ونستعرض لكم فوائد التين الشوكي.

ويعد التين الشوكي من الفاكهة المفضلة للكثيرين خلال فصل السيف، بسبب طعمها المميز وسعرها الزهيد، فيطلق عليها البعض بفكاهة الغلابة، وهو نوع من أنواع الفواكه تنمو ثماره على أطراف ألواح الصبار، وهناك أكثر من 200 نوع للتين الشوكي، وبعضها لا تصلح ثماره للاستهلاك البشري.

تحتوي القشرة الخارجية للثمار على القليل من الشوك، ويكون لون قشرة ولب التين الشوكي أخضر في البداية، ومع نضج الثمار يتغير لون اللب من الداخل إلى تدرجات اللونين الأصفر والأحمر، ومذاق التين الشوكي أشبه بمزيج بين مذاق كل من البطيخ وتوت.

يكون للتين الشوكي تأثير إيجابي على مستويات سكر الدم، إذ وجد أن تناول ثمار التين الشوكي يساعد على خفض مستويات سكر الدم بمعدلات تتراوح بين 17 - 48%، خفض فرص الإصابة بمرض السكري.