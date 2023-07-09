مخاطر الإفراط في تناول الفواكه على مرضى الجهاز الهضمي

أمراض الجهاز الهضمي هو المرض الذي يؤثر على الجهاز الهضمي (GI)، وهو الممر الذي يمتد من الفم إلى فتحة الشرج، وتشمل اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة متلازمة القولون العصبي (IBS) ، وارتجاع الحمض ، وعسر الهضم ، وسرطان القولون ، والبواسير.

كما يعد الارتجاع المعدي المريئي والإسهال وسرطان القولون والمستقيم أمثلة على أمراض الجهاز الهضمي وعند الفحص ، تظهر بعض الأمراض عدم وجود خطأ في الجهاز الهضمي ، ولكن لا تزال هناك أعراض، وهناك أيضًا اختلالات واضحة في الجهاز الهضمي.

وكشف طبيب أمراض جهاز هضمي، أن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي إلى الحساسية واضطرابات في عمل الجهاز الهضمي.

ويقول: "ينصح الأطباء عادة بتناول الفواكه يوميا، بحيث لا تتجاوز نسبتها في النظام الغذائي 15 بالمئة، و20 بالمئة خضروات و25 بالمئة منتجات الألبان و30 بالمئة حبوب كاملة و10 بالمئة لحوم وبقوليات.

وتعتبر هذه النسب مثالية لنظام غذائي متوازن ضروري للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لذلك لا ينصح أبدا باستبدال الأطعمة الأخرى بالفواكه، لأنه قد يؤدي إلى نقص في البروتينات والدهون والفيتامينات والعناصر المعدنية".

ويشير إيفانوف، إلى أن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي يؤدي ارتفاع مستواه في الجسم، وإلى تطور داء السكري، وكما أن الإفراط في تناول الفواكه الطازجة يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ وتكون كمية كبيرة من الغازات.