التحقيق مع مسؤولي التجميل بحي النصر بمدينة قوص لتدٍن النظافة

أحال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، رئيس حي شارع النصر بمدينة قوص ومشرفي النظافة وعمال النظافة بالفترتين الصباحية والمسائية إلي التحقيق، لتدني مستوي النظافة بشوارع المدينة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجرها بشوارع مدينة قوص، رافقه خلالها الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحاظة.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية.

وحث المحافظ، المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.

ووجه المحافظ قنا، خلال الجولة بتطهير ترعة الكلالسة، مع ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

جولة ميدانية..

وزار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، مركز قوص، وأجري جولة ميدانية لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة لتلك المشروعات بجميع قري المحافظة.

وسلم المحافظ، السيدة هناء عطا الله حسين ماكينة حياكة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر منزلها بقرية المفرجية بالسبع عيون بمركز قوص، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة.