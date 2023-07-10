ميتلاند الدنماركي : الأمور حُسمت .. الأهلي أتم تعاقده مع إمام عاشور

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي عبر أحد مسؤوليه انتهاء صفقة أمام عاشور وانتقاله إلى الأهلي موضحًا أن الأمور قد حُسمت بالفعل وأن اللاعب المتواجد في القاهرة الآن أتم تعاقده ليمثل صفوف الأحمر بداية من الموسم المقبل.





وواصلت تقارير دنماركية حديثها صباح اليوم الاثنين نقلاً عن مسؤولي إدارة ميتلاند، يبدو أن أمام عاشور الذي حقق انطلاقة جيدة في بداية انتقاله إلى ميتلاند الدنماركي الشتاء الماضي، قد أعاقت الإصابة مشواره وحرمته من استكمال موسمه في الدنمارك، لكنه الآن أصبح يستعد لبداية جديدة مع الأهلي الذي يستعد للإعلان عن إتمام الصفقة رسميًا الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت، النادي الدنماركي حقق مكاسب مالية من صفقة أمام عاشور ، وهذه سياسة متبعة من إدارة النادي وممتدة منذ سنوات عدة، إنها سياسة استثمارية.



صحفي أفريقي متخصص في الانتقالات يؤكد انتقال إمام عاشور

تأكيدات الأهلي ..

كانت مصادر داخل النادي الأهلي قد أكدت الساعات الماضية، تحرك الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور في الانتقالات الصيفية الجارية، وأن اللاعب أصبح قريب أكثر من أي وقت مضى

ورغم حالة الانقسام التي ظهرت الساعات الماضية، داخل أروقة الأهلي بخصوص إمام عاشور، وإمكانية التعاقد معه صيف العام الجاري، خصوصًا أن الجماهير الحمراء عبّرت عن رفضها للصفقة لتورط عاشور في توجيه السباب لرموز الأهلي خلال وقت سابق، وعلى رأسهم الراحل صالح سليم، إلا أن هناك اتجاهًا قويًا لحسم الصفقة.

وأبدى الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر رغبته الجادة في التعاقد مع إمام عاشور من أجل تدعيم خط الوسط تعويضًا لرحيل حمدي فتحي، خصوصًا أن عاشور لاعب دولي، ويجيد نقل الهجمة بشكل سريع ويجيد التسديد بجانب صناعة اللعب بشكل مؤثر.