ميتلاند يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم إمام عاشور (خاص)

رد نادي ميتلاند الدنماركي على الأنباء التي تفيد بتقديم الأهلي عرضا للنادي من أجل ضم الدولي إمام عاشور لاعب الفريق.



أضاف مصدر داخل نادي ميتلاند لـ "الوفد"، إلى أن كل تلك التقارير مجرد شائعات وتكهنات غير صحيحة، مشيرا إلى أن النادي لا يرغب بالتعليق على الشائعات والتكهنات التي تنشر في وسائل الإعلام، بعد الأنباء المثارة في الفترة الأخيرة حول تقديم الأهلي عرضا للنادي الدنماركي من أجل ضم إمام عاشور



ولفت إلى أن النادي الدنماركي لم يصله أي عروض من أي نادي بشأن لاعبه الدولي المصري إمام عاشور.



وانتشرت أنباء في الفترة الأخيرة عن توصل مسؤولي الأهلي لاتفاق مع إمام عاشور بشأن الانتقال للمارد الأحمر، بعدما أبدى اللاعب موافقته على الانتقال إلى القلعة الحمراء.



وتواصل مسؤولو الأهلي مع نادي ميتلاند من أجل شراء اللاعب، والوصول لاتفاق حول الجانب المادي بشأن التعاقد مع إمام عاشور ليكون لاعبا ضمن صفوف المارد الأحمر.

