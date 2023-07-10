استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

استُشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بزعم محاولته زرع عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية، حسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الفلسطيني "حاول زرع عبوة ناسفة" في محيط مستوطنة "نفيه تسوف" قرب مدينة رام الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قوة عسكرية فتحت النار تجاه الفلسطيني، مشيرة إلى العثور على سلاح آلي في مركبة الفلسطيني.

في الوقت نفسه، أفاد تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي بوقوع عملية طعن في مستوطنة هار غيلو قرب القدس، وإصابة شخص بجروح خطيرة.

والأحد، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أحبطت محاولة طعن في محطة قطار بالقدس، وتم "تحييد" المهاجمة بعد إطلاق النار عليها.

مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات تخللها مواجهات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت ريما وبلدة عابود شمال غرب رام الله وبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام إن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة عابود شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، منها روجيب وعورتا وقوصين والمنطقة الاثرية في بلدة سبسطية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الشريف بمدينة الخليل واندلعت مواجهات بين الشبان وتلك القوات، فيما اقتحمت قوة اخرى من جيش الاحتلال مخيم العروب واعتقلت الشاب اسامة عويضات عقب اقتحام منزله فيمخيم العروب شمال الخليل.

اجتياح صادم ومروع

وفي سياق متصل، أعربت الأمم المتحدة عن إصرارها على إدانة إسرائيل لاقتحامها مخيم جنين واستخدامها القوة، فيما زار وفد أوروبى المخيم، ودعا حكومة تل أبيب إلى التهدئة.

وقال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، متمسك بآرائه بشأن إدانة إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة فى مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

وقام وفد دبلوماسى، أمس، يضم أكثر من 30 سفيرًا وممثلًا لدول الاتحاد الأوروبى ودول غربية، بجولة استقصائية فى مخيم جنين، ودعا ممثل الاتحاد الأوروبى فى فلسطين، سفن كون فون برجسدورف، خلال الزيارة، إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف العنف، ووصف العملية الإسرائيلية الأخيرة بالاجتياح الصادم والمروع.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن الوضع الذى أعقب انتهاء العدوان على مخيم جنين يتطلّب استجابة شاملة ومنسقة، بما فى ذلك أعمال البنية التحتية الرئيسية وإعادة بناء المساكن وإصلاحها والإسناد النفسى لمعالجة آثار الصحة العقلية.

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلى شن عملية عسكرية ضد مخيم جنين، الإثنين الماضى؛ أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًّا، إضافة إلى عشرات الإصابات، وإلحاق دمار مادى هائل بالمخيم.

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