أمطار غزيرة تضرب اليابان بقوة والأرصاد تُحذر المواطنين

أصدرت "وكالة الأرصاد الجوية اليابانية" تحذيرات قوية من هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المُطلة على البحر بداية من غربي البلاد إلى شمالها خلال الجمعة السبت المُقبلين؛ بسبب الأمطار الموسمية النشطة.

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ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، مساء اليوم الخميس، قالت الوكالة إنه من المُمكن أن تحدث كوارث في الأماكن التي تضررت فيها الأرض بسبب الأمطار، مُحذرة من أنه قد يكون هناك هطول أمطار غزير في المناطق التي عادة ما يكون هطول الأمطار فيها أقل.

استمرار هطول الأمطار في جميع أنحاء اليابان:

وأضافت أن مخاطر الكوارث لا تزال مُرتفعة في بعض المناطق مع استمرار هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد مُنذ يوم الاثنين الماضي، وأنه من المُتوقع أن تظل جبهة الأمطار الموسمية حول اليابان.

وشددت على أن جبهات الأمطار عادة ما تكون أكثر نشاطًا خلال أواخر شهري يونيو ويوليو، وأنه يتعين على الأشخاص أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للأمطار الغزيرة.

من ناحية أخرى، أعربت الحكومة اليابانية عن استيائها من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن فيه أن قرار طوكيو زيادة ميزانية الدفاع، جاء بضغط منه شخصيًا.

وقال الأمين العام لمجلس الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في تصريح صحفي، إنه "على الرغم من حقيقة أن المعنى الحقيقي لتصريحات الرئيس الأمريكي بايدن ليس واضحًا بشكل دقيق، فقد أوضحنا أن قرار طوكيو زيادة ميزانية الدفاع قد تم بناء على استنتاجات اليابان الخاصة".

وجاء تعليق ماتسونو ردًا على تصريح للرئيس الأمريكي قبل أيام، تطرق فيه إلى مسألة زيادة اليابان في ميزانيتها الدفاعية، وأشار بايدن إلى أنه التقى بـ "زعيم اليابان" فوميو كيشيدا ثلاث مرات، دون أن يتذكر أنه رئيس الوزراء.

وصرح بايدن: "هل تعلموا أن اليابان لم ترفع ميزانيتها العسكرية لفترة طويلة جدًا؟ لقد التقيت بالرئيس ... النائب ... عفوًا ، زعيم اليابان، على ما أعتقد في ثلاث مُناسبات مُختلفة، بما في ذلك في هيروشيما ... وأقنعته بأنه يجب أن يفعل شيئا مختلفا (عن السابق)".

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أصدر أمرًا في ديسمبر الماضي، بزيادة ميزانية بلاده الدفاعية للسنوات الخمس القادمة إلى 43 تريليون ين، أي ما يُعادل 318 مليار دولار، وبذلك فإن ميزانية الدفاع اليابانية الجديدة للأعوام ما بين 2023 -2027، تفوق الميزانية الدفاعية للأعوام 2019 – 2023 التي بلغت 27.47 تريليون ين "203.5 مليار دولار"، بمقدار 1.5 مرة.