موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مواجهة قمة الكرة المصرية المقبلة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز التي يعتلي الأحمر صدارتها.





ومن المقرر إذاعة اللقاء غبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي المواجهة بعد أن حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وتقدم الأحمر بالهدف الأول في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها علي معلول، قبل أن يضيف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من تمريرة بيرسي تاو، التي وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى وزيارة شباك الاتحاد بثاني الأهداف.

وبهذا الانتصار الأخير للأحمر ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 75 ليقترب بقوة من حسم الدرع، في الوقت الذي تجمد رصيد الاتحاد فيه عند النقطة 42.

فوز مثير للزمالك

بينما انتصر الزمالك على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين، مساء السبت الماضي على استاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز

تقدم فريق فيوتشر بهدفين نظيفين قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدفين متتالين ليعيد المباراة إلى نقطة البداية وتنتهي مجريات الشوط الأول بتلك النتيجة، وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في قلب الطاولة وسجل ثالث أهدافه.

وتقدم فريق فيوتشر عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة قبل أن يضاعف أحمد عاطف بهدف ثاني في الدقيقة 25، وفي الوقت بدل الضائع المقدر بخمس دقائق استطاع الأبيض إعادة المباراة لنقطة الصفر بعدما وقع أحمد زيزو على أول أهداف الأبيض من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ثم تعادل ناصر منسي من ركلة ركنية.

وسجل زيزو هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة نفذها ببراعة كبيرة ليسجل ثاني أهدافه في المباراة وهدف فوز فريقه.

بهذه النتيجة نجح الزمالك في الارتقاء إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن فيوتشر الذي تراجع للمركز الرابع