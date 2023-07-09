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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي عن اختيار حكام القمة: الأمر لا يشغلنا.. والقرار للجبلاية

مباراة القمة
مباراة القمة

أكد مسؤولو النادي الأهلي أنه لا توجد أي نية لدى إدارة القلعة الحمراء للتعليق على ملف اختيار حكام لقاء القمة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز. 

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الأهلي والزمالك.. قمة مثيرة في الدوري المصري

وأشار مصدر داخل القلعة الحمراء لـ"بوابة الوفد" إلى أن الأمر لا يشغل الأهلي وملف اختيار الحكام متروك للجنة الحكام باتحاد الكرة. 

وأوضح أن الأهلي لا يركز سوى على استعداداته لمواجهة الزمالك وحسم لقب الدوري الممتاز.

الخطيب يتفقد منتجع الأهلي في مارينا 

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة مصيف الأهلي في ماريناوتفقد مقر الإقامة الخاص بالأعضاء، والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

وتفقد الخطيب أيضًا الشاطئ الخاص بالمصيف والتأكيد على توفير أحسن الخدمات بما يليق بأعضاء الأهلي.

والتقى رئيس النادي مع مديري المنتجع والخدمات والمسئولين عن الشاطئ وتعرف على البرنامج اليومي للمصطافين بالمنتجع والذي يتضمن فقرات عديدة متميزة.

 

 

 

 

 

 


 

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